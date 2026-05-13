02:14 13.05.2026
Экстрадиция россиянки из Турции в Россию приостановлена, сообщил адвокат

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Процесс экстрадиции из Турции обвиняемой в мошенничестве экс-телеведущей канала ТНВ россиянки Эльвиры Мадияровой приостановлен.
  • Юристы подали апелляцию на решение суда об экстрадиции.
  • Пока идет процесс рассмотрения претензии, Мадиярова остается в тюрьме.
СТАМБУЛ, 13 мая – РИА Новости. Процесс экстрадиции из Турции обвиняемой в мошенничестве экс-телеведущей канала ТНВ россиянки Эльвиры Мадияровой приостановлен, юристы подали апелляцию на решение суда, сообщил РИА Новости представляющий интересы россиянки адвокат Джандаш Гюрол.
Мадиярова была задержана в феврале в аэропорту Стамбула, когда возвращалась из Турецкой Республики Северного Кипра. Суд в Турции в декабре 2025 года постановил удовлетворить требование РФ об экстрадиции обвиняемой в мошенничестве бывшей телеведущей татарстанского телеканала ТНВ Мадияровой. Аналогичный вердикт выносился в мае 2025 года, но уже в ноябре Верховный суд отменил решение суда нижестоящей инстанции.
"Решение об экстрадиции не претворено в жизнь, оно приостановлено, так как мы опротестовали вердикт. Пока идет процесс рассмотрения претензии, моя подзащитная остается в тюрьме в тяжелых условиях", - сообщил адвокат.
Гюрол считает, что в полученных из России документах не содержится доказательств вины его подзащитной.
