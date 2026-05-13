Рособрнадзор определил обязанности участника ЕГЭ-2026 - РИА Новости, 13.05.2026
02:06 13.05.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Ученик перед началом ЕГЭ
Ученик перед началом ЕГЭ. Архивное фото
  • Рособрнадзор определил обязанности участников ЕГЭ-2026.
  • Экзамены начнутся в 10:00, вход в пункты проведения — с 09:00, опаздывающим не будут предоставлять дополнительное время на выполнение заданий.
  • Для допуска на экзамен потребуется документ, удостоверяющий личность, а личные вещи необходимо оставить в специально выделенном месте до рамки металлоискателя.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Рособрнадзор определил обязанности участников ЕГЭ-2026, с соответствующим документом ознакомилось РИА Новости.
Согласно документу, вход участников ЕГЭ в пункты проведения экзамена начинается с 09.00, а сами экзамены - в 10.00. Рособрнадзор рекомендует приезжать заранее, поскольку дополнительное время на выполнение заданий опоздавшим предоставлять не будут.
Более того, если экзамен предусматривает аудирование, участника не пустят в аудиторию во время прослушивания текста. Отдельно включать запись для опоздавшего также не будут. Исключение возможно только в случае, когда в аудитории нет других сдающих.
Для допуска на экзамен участнику потребуется документ, удостоверяющий личность. Если он отсутствует по объективным причинам, личность сможет письменно подтвердить сопровождающий от школы.
Уточняется, что личные вещи сдающие должны оставить в специально выделенном месте до рамки металлоискателя. Во время экзамена на рабочем столе может находиться только гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета, документ, удостоверяющий личность, выданные черновики, а также некоторые предметы из утвержденного перечня.
Участник экзамена при необходимости может взять с собой лекарства, бутылку воды и перекус.
В документе указано, что сдающие занимают места в аудитории по установленному списку, менять место запрещено. При выходе из аудитории во время экзамена участник должен оставить экзаменационные материалы, черновики и письменные принадлежности на столе.
Как следует из рекомендаций, во время экзамена запрещено выполнять задания несамостоятельно, общаться с другими сдающими, иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, электронно-вычислительную технику, справочные материалы и письменные заметки. Нельзя также фотографировать черновики и задания.
