18:29 13.05.2026
Ефимов: в Мневниковской пойме установили 15 зарядных станций

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. В Мневниковской пойме для развития улично-дорожной сети установили 15 зарядных станций, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"На северо-западе Москвы, рядом с мостом-парусом специалисты ведут работы по устройству отстойно-разворотной площадки для городского транспорта. Она будет располагаться со стороны Мневниковской поймы. Здесь разместят здание конечной станции площадью 400 квадратных метров. Кроме того, уже установили 15 ультрабыстрых зарядных устройств для электробусов", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
В сообщении указывается, что завершить работы по строительству отстойно-разворотной площадки, прилегающей улично-дорожной сети и моста-паруса планируют в 2027 году. Также на территории Мневниковской поймы параллельно идет возведение трех мостов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что строительство нового моста, расположенного в Мневниковской пойме, завершат в 2027 году.
