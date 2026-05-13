Ефимов: в Сокольниках появится многофункциональное спортивное ядро

14:04 13.05.2026
Ефимов: в районе Сокольники появится многофункциональное спортивное ядро

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. В рамках строительства жилого квартала в Сокольниках на востоке Москвы на территории площадью 0,25 гектара обустроят многофункциональное спортивное ядро, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Там появится более десяти видов спортивных площадок, которые будут доступны всем жителям района. В частности, на площади свыше 1,3 тысячи квадратных метров обустроят площадки для мини-футбола, пляжного волейбола, петанка и тенниса. Через весь квартал протянется сеть велосипедных дорожек с местами для отдыха", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Эти велодорожки свяжут с велосипедной сетью парка "Сокольники", указывается в сообщении.
Как уточняется в нем, в рамках проекта по созданию спортивного ядра, девелопером которого выступает компания "Новая эра", также оборудуют зону для воркаута со скалодромом и площадкой для стритбола. Среди прочего там установят боксерскую стойку, баскетбольное кольцо, турники, брусья, столы для настольного тенниса. По соседству появится станция техобслуживания велосипедов.
Первая очередь квартала на улице Шумкина предусматривает строительство двух жилых корпусов переменной высотности от шести до 39 этажей совокупной площадью 95,6 тысячи квадратных метров, объединенных двухуровневым подземным паркингом.
Девелопер "Новая эра" (структура "РЖД-Недвижимости") занимается программой редевелопмента железнодорожных грузовых дворов в Москве. Компания планирует построить около 3 миллионов квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости на территории восьми грузовых дворов площадью более 100 гектаров.
