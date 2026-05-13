Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: в Москве за счет бюджета построят пять объектов культуры

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. В Москве за счет бюджетных средств построят пять объектов культуры – сейчас они находятся на стадии проектирования, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Он уточнил, что строительство объектов будет осуществляться под кураторством департамента гражданского строительства.

"Сейчас в Москве за счет средств городского бюджета проектируют пять новых зданий для размещения учреждений культуры общей площадью около 170 тысяч квадратных метров. Среди них – школа искусств, культурно-досуговый центр, музыкальная школа и другие объекты", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Эти объекты культуры, как подчеркивается в сообщении, расположатся в Новой Москве, а также в центре и на северо-западе города.