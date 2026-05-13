Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в Москве за счет бюджета построят пять объектов культуры - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:37 13.05.2026
Ефимов: в Москве за счет бюджета построят пять объектов культуры

Ефимов: в Москве за счет бюджета построят пять культурных объектов

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. В Москве за счет бюджетных средств построят пять объектов культуры – сейчас они находятся на стадии проектирования, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что строительство объектов будет осуществляться под кураторством департамента гражданского строительства.
"Сейчас в Москве за счет средств городского бюджета проектируют пять новых зданий для размещения учреждений культуры общей площадью около 170 тысяч квадратных метров. Среди них – школа искусств, культурно-досуговый центр, музыкальная школа и другие объекты", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Эти объекты культуры, как подчеркивается в сообщении, расположатся в Новой Москве, а также в центре и на северо-западе города.
В сообщении добавляется, что здания возведут за счет Адресной инвестиционной программы.
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Овчинский: на юге Москвы построили дом по программе реновации
11 мая, 13:10
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала