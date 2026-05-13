Дудю* грозит штраф до 50 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Блогеру Юрию Дудю* грозит штраф до 50 тысяч рублей за нарушение законодательства об иностранных агентах, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что Лефортовский суд столицы зарегистрировал административный протокол в отношении Дудя* за непредоставление иностранным агентом сведений о себе в уполномоченный орган. За данное правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей.