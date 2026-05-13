Дудю* грозит штраф до 50 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 13.05.2026
18:25 13.05.2026
Дудю* грозит штраф до 50 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

Юрий Дудь*. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Блогеру Юрию Дудю* грозит штраф до 50 тысяч рублей за непредоставление иностранным агентом сведений о себе в уполномоченный орган.
  • Суд в Москве заочно приговорил Дудя* к 1 году 10 месяцам колонии за уклонение от исполнения обязанностей иноагента.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Блогеру Юрию Дудю* грозит штраф до 50 тысяч рублей за нарушение законодательства об иностранных агентах, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что Лефортовский суд столицы зарегистрировал административный протокол в отношении Дудя* за непредоставление иностранным агентом сведений о себе в уполномоченный орган. За данное правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
Суд в Москве 14 ноября 2025 года заочно приговорил Дудя* к 1 году 10 месяцам колонии за уклонение от исполнения обязанностей иноагента, он заочно арестован и объявлен в межгосударственный розыск.
Минюст РФ внес блогера в реестр иноагентов в апреле 2022 года, при этом его неоднократно штрафовали за нарушение иноагентского законодательства.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
