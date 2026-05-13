В Курской области за сутки сбили 110 украинских дронов
09:50 13.05.2026
В Курской области за сутки сбили 110 украинских дронов

Хинштейн: В Курской области за сутки сбили 110 украинских дронов

  • За прошедшие сутки над Курской областью сбили 110 украинских беспилотников, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
  • ВСУ 119 раз применили артиллерию по отселенным приграничным районам.
  • В нескольких населенных пунктах повреждена инфраструктура, но погибших и пострадавших нет.
КУРСК, 13 мая - РИА Новости. Всего за прошедшие сутки над Курской областью сбито 110 украинских беспилотников различного типа, 119 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным приграничным районам региона, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 9.00 12 мая до 9.00 13 мая сбито 110 вражеских беспилотников различного типа. Сто девятнадцать раз враг применил артиллерию по отселенным районам", - написал Хинштейн на платформе "Макс".
По его данным, 17 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
"В результате атак в поселке Хомутовка Хомутовского района повреждено остекление и кабель интернета, посечен кузов автомобиля. В селе Большое Солдатское Большесолдатского района поврежден фасад здания. В селе Щекино Рыльского района поврежден фасад и остекление двух домов, автомобиль", - перечислил губернатор.
Он добавил, что в городе Льгове повреждены три домовладения - посечены крыши, фасады, выбиты окна.
"Погибших и пострадавших нет", - уточнил Хинштейн.
