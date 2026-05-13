В Курской области за сутки сбили 110 украинских дронов

КУРСК, 13 мая - РИА Новости. Всего за прошедшие сутки над Курской областью сбито 110 украинских беспилотников различного типа, 119 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным приграничным районам региона, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.