Эксперт рассказала, как летом не перегрузить дошкольников

Краткий пересказ от РИА ИИ Ведущий научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания Анна Бояринцева сообщила, что родителям стоит заранее спланировать летний режим дня для дошкольников, следить за продолжительностью их сна и не забывать о семейном досуге на свежем воздухе.

Для детей важно грамотно распланировать лето: отметить в календаре большие события, запланировать дела по месяцам и дням, оставить время для спонтанных занятий.

Бояринцева подчеркнула, что общая продолжительность пребывания дошкольников на воздухе должна быть не меньше четырех часов, а один-два раза в неделю можно проводить закаливающие процедуры.

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Чтобы не перегружать детей, которые только готовятся пойти в школу, родителям стоит заранее спланировать летний режим дня, следить за продолжительностью сна детей и не забывать о семейном досуге на свежем воздухе, сообщила ведущий научный сотрудник подведомственного министерству просвещения РФ Института изучения детства, семьи и воспитания кандидат педагогических наук Анна Бояринцева.

"Что объединяет семью? Например, велопрогулки, плавание, путешествия. Вокруг этого общего можно планировать совместные встречи и события. Лето позволяет в полной мере воспользоваться благами природы - солнцем, воздухом, водой, растениями. Еще в древности врач Авиценна считал эти факторы основными для сохранения здоровья, к ним же он причислял рациональное питание, движение, сон, обмен веществ, позитивные эмоции", - сказала Бояринцева "Парламентской газете"

Она считает, что для большинства взрослых три летних месяца связаны с отпуском, возможностью выспаться, и многие пускаются в режим свободного плавания, а зря.

"Для детей это прежде всего время игр, бодрствования днем. Поэтому важно грамотно подготовиться - завести календарь и разместить его на самом видном месте. Сначала отметить в нем большие дела вроде поездки на море или к бабушке, затем спланировать события по месяцам и на каждый день, но обязательно оставить свободные окна для спонтанных занятий. Лучше, если повторяющиеся в одно и то же время", - сказано в сообщении.

Отмечается, что также важен режим для детей, и прежде всего - продолжительность сна: малышам трех-пяти лет необходимо 11-12,5 часа, из которых два - днем, в возрасте пяти-семи лет - 10 часов и 1,5 часа - днем, а если ребенок не может уснуть, когда на улице еще светло, надо закрыть окна плотными шторами и включить спокойную музыку.

Также указывается, что вредны как избыточная физическая активность, так и недостаток движения, и если малыш проведет день интересно, вечером появится чувство приятной усталости, облегчающее засыпание.

"Общая продолжительность пребывания на воздухе не должна быть меньше четырех часов. Один-два раза в неделю можно проводить закаливающие процедуры, включая ходьбу босиком по траве, песку, земле, речной или морской гальке", - добавляется в сообщении.

Кроме того, подчеркивается, что следует уделить особое внимание правильному питанию: фрукты, ягоды и овощи желательно есть свежими и обязательно тщательно вымытыми под проточной водой, а ребенку необходимо постоянно напоминать о личной гигиене, ее первом незыблемом правиле - мыть руки перед едой.

"Здоровый ритм дня дошкольника - не только развлечения, но и посильная помощь взрослым, творческие занятия, игры, в том числе совместно с родителями. Они укрепят здоровье, поднимут настроение, помогут исправить речевые нарушения", - отмечается в сообщении.

"Причем нужно учитывать, что интерес к ним быстро пропадет без радости победы. Хороши в этом смысле настольные игры - это и развлечение, и обучение, способ развить фантазию и память, усидчивость и внимание, способность принимать решения и находить компромиссы", - добавляется в сообщении.