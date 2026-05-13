Создатель сети "Корчма Тарас Бульба" Белойван погасил долги по налогам

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы исключил из реестра требований кредиторов создателя сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана требование столичной инспекции ФНС России №4 в размере около 86 миллионов рублей, следует из материалов, имеющихся у РИА Новости.

Требование исключено по заявлению финансового управляющего Белойвана Вадима Дамаева "в связи с его погашением вне рамок дела о банкротстве Белойвана".

Пресненский суд Москвы в 2021 году заочно арестовал Белойвана, объявленного в розыск, по делу о неуплате налогов. Он обвиняется по части 2 статьи 199.2 УК РФ: по мнению следствия, он скрыл активы компании, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов. Санкция статьи - до семи лет лишения свободы.