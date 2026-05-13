Муж певицы Виктории Дайнеко задолжал почти шесть миллионов рублей

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Предприниматель, муж певицы Виктории Дайнеко Беркели Овезов задолжал почти 6 миллионов рублей, в том числе по неоплаченным кредитам, следует из материалов судебных приставов и судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Как следует из материалов приставов, с 2024 года в отношении Овезова было возбуждено шесть исполнительных производств. При этом три производства за 2025 год были прекращены - приставы не смогли найти активы должника.

В настоящее время с супруга Дайнеко принудительно взыскивают 2,3 миллиона рублей по "иным взысканиям имущественного характера в пользу физических и юридических лиц" и 3,3 миллиона рублей по кредитам.

Кроме того, в апреле приставы возбудили в отношении Овезова исполнительное производство по "задолженности по ИД" о взыскании 4 тысяч рублей. Согласно судебным материалам, исполнительное производство касается взыскания налогов и сборов.