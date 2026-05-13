Госдума ратифицировала договор с Южной Осетией об углублении сотрудничества - РИА Новости, 13.05.2026
13:30 13.05.2026 (обновлено: 13:58 13.05.2026)
Госдума ратифицировала договор с Южной Осетией об углублении сотрудничества

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума ратифицировала договор с Южной Осетией об углублении сотрудничества.
  • Согласно договору, Москва и Цхинвал продолжат создавать единое экономическое пространство.
  • Также планируется объединять энергетическую и транспортную системы, развивать общую связь и телекоммуникации, расширять взаимодействие в социальной, трудовой и культурной сферах.
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании ратифицировала договор с Южной Осетией об углублении сотрудничества.
Документ ранее внес на утверждение в нижнюю палату парламента Владимир Путин.
Согласно договору, Москва и Цхинвал продолжат создавать единое экономическое пространство и поэтапно перейдут к единому подходу при внешних заимствованиях и иностранных инвестициях.
Также планируется объединять энергетическую и транспортную системы, развивать общую связь и телекоммуникации, расширять взаимодействие в социальной, трудовой и культурной сферах.
Документ также нацелен на проведение согласованной внешней политики и работы в области обороны и безопасности, улучшение социально-экономических условий, развитие инфраструктуры, создание условий для свободного перемещения капиталов, товаров, услуг и рабочей силы.
