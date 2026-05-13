Госдума ратифицировала договор с Южной Осетией об углублении сотрудничества

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума ратифицировала договор с Южной Осетией об углублении сотрудничества.

Согласно договору, Москва и Цхинвал продолжат создавать единое экономическое пространство.

Также планируется объединять энергетическую и транспортную системы, развивать общую связь и телекоммуникации, расширять взаимодействие в социальной, трудовой и культурной сферах.

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании ратифицировала договор с Южной Осетией об углублении сотрудничества.

Документ ранее внес на утверждение в нижнюю палату парламента Владимир Путин

Согласно договору, Москва Цхинвал продолжат создавать единое экономическое пространство и поэтапно перейдут к единому подходу при внешних заимствованиях и иностранных инвестициях.

Также планируется объединять энергетическую и транспортную системы, развивать общую связь и телекоммуникации, расширять взаимодействие в социальной, трудовой и культурной сферах.