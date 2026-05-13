За неделю в ДНР от атак ВСУ 31 человек получили ранения, один погиб

ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Тридцать один человек получили ранения и один погиб в Донецкой Народной Республике в результате атак ВСУ за прошедшую неделю, сообщила РИА Новости омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Она добавила, что общее количество жителей, получивших ранения за весь период вооруженной агрессии со стороны ВСУ, увеличилось до 16 480 человек, в том числе 1 054 ребенка.