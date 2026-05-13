Рейтинг@Mail.ru
Глава РФПИ сравнил призывы к отставке Стармера с удалением зуба мудрости - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:12 13.05.2026
Глава РФПИ сравнил призывы к отставке Стармера с удалением зуба мудрости

Дмитриев сравнил призывы к отставке Стармера с удалением зуба мудрости

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сравнил ситуацию с призывами к отставке премьер-министра Великобритании Кира Стармера с удалением зуба мудрости без мудрости.
  • Правящая партия лейбористов, чьим лидером является Стармер, потеряла почти 1 200 из более чем 2 200 ранее занятых ее представителями мест в муниципальных советах.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сравнил ситуацию с призывами к отставке премьер-министра Великобритании Кира Стармера с "удалением зуба мудрости без мудрости".
Глава РФПИ прокомментировал новость о том, что министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг может уйти в отставку, чтобы бороться за место премьер-министра на фоне призывов к уходу Стармера.
"У людей заканчивается попкорн, пока они в замедленной съемке наблюдают за крушением, которым является отставка Стармера. Это как удаление зубов мудрости без мудрости", - написал Дмитриев в соцсети X.
В Великобритании 7 мая состоялись выборы, по результатам которых правящая партия лейбористов, чьим лидером и является Стармер, потеряла почти 1 200 из более чем 2 200 ранее занятых ее представителями мест в муниципальных советах.
В понедельник министр признал, что результаты выборов являются удручающими, и взял на себя ответственность за провал. При этом он выступил с программной речью и заявил, что не собирается уходить с поста. За его отставку публично выступили около 80 членов парламента и три министра, ушедших с должности, около 100 рядовых депутатов британского парламента подписали письмо против.
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Дмитриев пошутил, что Стармер объединил землян и инопланетян
Вчера, 05:04
 
В миреВеликобританияРоссияКир СтармерКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала