Глава РФПИ сравнил призывы к отставке Стармера с удалением зуба мудрости

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сравнил ситуацию с призывами к отставке премьер-министра Великобритании Кира Стармера с "удалением зуба мудрости без мудрости".
Глава РФПИ прокомментировал новость о том, что министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг может уйти в отставку, чтобы бороться за место премьер-министра на фоне призывов к уходу Стармера.
В Великобритании 7 мая состоялись выборы, по результатам которых правящая партия лейбористов, чьим лидером и является Стармер, потеряла почти 1 200 из более чем 2 200 ранее занятых ее представителями мест в муниципальных советах.
В понедельник министр признал, что результаты выборов являются удручающими, и взял на себя ответственность за провал. При этом он выступил с программной речью и заявил, что не собирается уходить с поста. За его отставку публично выступили около 80 членов парламента и три министра, ушедших с должности, около 100 рядовых депутатов британского парламента подписали письмо против.