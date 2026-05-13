МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что бюрократы Европейского союза (ЕС) игнорируют документально подтвержденную коррупцию на Украине.
Так он прокомментировал новость о том, что ЕС проводит расследование в отношении лидера французской партии "Национальное объединение" Жордана Барделлы по делу о мошенничестве, так как его партия, выступающая против миграции, набирает все больше голосов.
"Бюрократы ЕС ошибаются и паникуют из-за того, что их время, вероятно, подходит к концу по мере пробуждения ЕС/Великобритании", - добавил Дмитриев.
Как написала ранее во вторник газета Politico, скандал вокруг бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака произошел в крайне неудачное для Киева время, подрывая аргументы о готовности страны к членству в Евросоюзе.
В понедельник специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила, что предъявила обвинения экс-главе офиса Зеленского в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд страны на следующий день приступил к избранию меры пресечения Ермаку. Тогда же руководитель САП Александр Клименко сообщил, что ведомство будет просить взять его под стражу с возможностью внесения залога в размере 4,1 миллиона долларов.