Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава РФПИ Кирилл Дмитриев посоветовал Киеву нанять "мирную гадалку" в контексте информации о переписках Андрея Ермака с абонентом "Вероника Феншуй Офис".
- Украинское издание Hromadske сообщало, что Ермак переписывался с абонентом "Вероника Феншуй Офис" по поводу назначения людей на государственные должности.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев посоветовал Киеву нанять "мирную гадалку" на фоне сведений о том, что бывший руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак консультировался с абонентом "Вероника Феншуй Офис" по поводу назначений на государственные должности.
Ранее украинское издание Hromadske со ссылкой на заявление прокурора сообщало, что Ермак переписывался с абонентом "Вероника Феншуй Офис" по поводу назначения разных людей на государственные должности, присылая ей даты рождения кандидатов.
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины приступил во вторник к избранию меры пресечения Ермаку. Ранее руководитель САП Александр Клименко сообщил, что ведомство будет просить взять под стражу Ермака с возможностью внесения залога в размере 4,1 миллиона долларов.