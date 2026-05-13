07:09 13.05.2026
Дмитриев посоветовал Киеву нанять "мирную гадалку"

  • Глава РФПИ Кирилл Дмитриев посоветовал Киеву нанять "мирную гадалку" в контексте информации о переписках Андрея Ермака с абонентом "Вероника Феншуй Офис".
  • Украинское издание Hromadske сообщало, что Ермак переписывался с абонентом "Вероника Феншуй Офис" по поводу назначения людей на государственные должности.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев посоветовал Киеву нанять "мирную гадалку" на фоне сведений о том, что бывший руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак консультировался с абонентом "Вероника Феншуй Офис" по поводу назначений на государственные должности.
Ранее украинское издание Hromadske со ссылкой на заявление прокурора сообщало, что Ермак переписывался с абонентом "Вероника Феншуй Офис" по поводу назначения разных людей на государственные должности, присылая ей даты рождения кандидатов.
"Может, им следует просто нанять мирную "гадалку"? Мир - это лучшая магия", - написал Дмитриев в соцсети Х, комментируя информацию о переписках.
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины приступил во вторник к избранию меры пресечения Ермаку. Ранее руководитель САП Александр Клименко сообщил, что ведомство будет просить взять под стражу Ермака с возможностью внесения залога в размере 4,1 миллиона долларов.
