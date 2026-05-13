Новая разработка российских врачей позволит раньше распознавать деменцию

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Российские ученые создали первые в мире часы когнитивного старения. С помощью искусственного интеллекта стало возможным оценить умственное состояние человека.

Что представляет из себя тест? И кто может пройти его?

Проблема старой системы диагностики

Сегодня для выявления первых признаков деменции человеку необходимо прийти в стационар и пройти обследование под руководством врача. Большинство людей не хотят тратить на это время. Специалисты Нижегородского государственного университета имени Лобачевского решили эту проблему.

Директор НИИ биологии старения Михаил Иванченко объясняет : "Наш инструмент нужен в принципе здоровым людям, которые хотят быстро и надежно проверить себя".

Как работают часы когнитивного старения

Тестирование доступно всем желающим онлайн и включает в себя набор классических задач, которые давно используются в клинической практике для выявления нейродегенеративных процессов.

На основе ответов искусственный интеллект создает полноценный цифровой когнитивный профиль человека. Система оценивает более 300 различных параметров, которые отражают различные умственные функции: память, внимание, скорость обработки информации, управляющие функции.

Если результаты теста превышают реальный возраст более чем на семь лет — это повод обратиться к врачу. Если отклонение составляет два-три года, система порекомендует пользователю занятия на специальных когнитивных тренажерах.

"Наши тесты чувствительны к деменции и умеренному когнитивному расстройству, — подчеркнул Михаил Иванченко. — Люди с врачебным диагнозом проходили этот тест, и по его результатам действительно обнаруживалось ускоренное когнитивное старение".

Нехватка специалистов

Невролог Марина Аникина указывает на проблему: существующие методы диагностики сложны и требуют участия подготовленных специалистов, которых всегда не хватает.

"Нейропсихологов и дементологов у нас вообще очень мало. Поэтому любые вспомогательные инструменты, которые позволят человеку воспользоваться ими и провести тестирование самостоятельно, крайне необходимы", — добавила она.

Научный сотрудник Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова Михаил Болков поясняет: "Предложенная модель позволяет комплексно оценивать когнитивные способности и выявлять не только усталость человека, которую можно вылечить, скажем, отпуском, но и ранние признаки развивающихся нейродегенеративных процессов".

Что такое когнитивный возраст

Когнитивный возраст — это производительность человека в тестах на память, внимание, скорость обработки информации. Если 70-летний человек выполняет тесты как среднестатистический 60-летний — это хороший показатель. Когда 50-летний показывает результаты 65-летнего — тревожный сигнал.

© iStock.com / Shidlovski Модель мозга в руках у врача