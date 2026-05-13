На мошенников, похитивших с карт россиян 200 миллионов рублей, завели дело

Краткий пересказ от РИА ИИ На мошенников, похитивших с банковских карт жителей России более 200 миллионов рублей, завели уголовное дело о преступном сообществе, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Уголовное дело о преступном сообществе заведено на мошенников, похитивших с помощью компьютерного вируса с карт жителей России более 200 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В ходе предварительного расследования следователем Следственного управления УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве в отношении задержанных и других фигурантов было возбуждено уголовное дело о преступном сообществе", - написала Волк в своем канале на платформе " Макс ".

Она отметила, что по различным эпизодам деятельности криминальной организации в 78 регионах России возбуждено не менее 610 уголовных дел, которые соединены в одно производство. Также, по словам Волк, совместно с экспертами АО " Лаборатория Касперского " выявлены факты разработки нескольких видов приложений, признанных вредоносным программным обеспечением. Кроме того, задокументировано создание различных фишинговых сайтов, предназначенных для хищения банковских данных и денежных средств.

"По инициативе следователя обеспечено прибытие на территорию России фигурантов уголовного дела, которые скрывались в Республике Армения и Королевстве Таиланд. Они самостоятельно явились для проведения следственных действий", - отметила официальный представитель МВД РФ.

Волк также добавила, что расследование уголовного дела продолжается, а следователями и полицейскими проводятся мероприятия, направленные на возмещение ущерба потерпевшим.

В декабре 2025 года Волк сообщала о задержании мошенников, с помощью вируса похитивших с банковских карт жителей 78 регионов РФ более 200 миллионов рублей. Фигуранты использовали компьютерный вирус, который распространялся через мессенджеры WhatsApp* и Telegram под видом приложений госорганизаций или банков, что позволяло без участия законных владельцев обналичивать в банкоматах их средства. Правоохранителями было заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.