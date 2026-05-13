Рейтинг@Mail.ru
На мошенников, похитивших с карт россиян 200 миллионов рублей, завели дело - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:55 13.05.2026 (обновлено: 17:40 13.05.2026)
На мошенников, похитивших с карт россиян 200 миллионов рублей, завели дело

МВД: дело о преступном сообществе завели на похитивших с карт более 200 млн руб

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На мошенников, похитивших с банковских карт жителей России более 200 миллионов рублей, завели уголовное дело о преступном сообществе, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
  • По различным эпизодам деятельности криминальной организации в 78 регионах России возбуждено не менее 610 уголовных дел, которые соединены в одно производство.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Уголовное дело о преступном сообществе заведено на мошенников, похитивших с помощью компьютерного вируса с карт жителей России более 200 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В ходе предварительного расследования следователем Следственного управления УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве в отношении задержанных и других фигурантов было возбуждено уголовное дело о преступном сообществе", - написала Волк в своем канале на платформе "Макс".
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Суд в Подмосковье вернул квартиру пенсионерке, ставшей жертвой мошенников
Вчера, 10:39
Она отметила, что по различным эпизодам деятельности криминальной организации в 78 регионах России возбуждено не менее 610 уголовных дел, которые соединены в одно производство. Также, по словам Волк, совместно с экспертами АО "Лаборатория Касперского" выявлены факты разработки нескольких видов приложений, признанных вредоносным программным обеспечением. Кроме того, задокументировано создание различных фишинговых сайтов, предназначенных для хищения банковских данных и денежных средств.
"По инициативе следователя обеспечено прибытие на территорию России фигурантов уголовного дела, которые скрывались в Республике Армения и Королевстве Таиланд. Они самостоятельно явились для проведения следственных действий", - отметила официальный представитель МВД РФ.
Волк также добавила, что расследование уголовного дела продолжается, а следователями и полицейскими проводятся мероприятия, направленные на возмещение ущерба потерпевшим.
В декабре 2025 года Волк сообщала о задержании мошенников, с помощью вируса похитивших с банковских карт жителей 78 регионов РФ более 200 миллионов рублей. Фигуранты использовали компьютерный вирус, который распространялся через мессенджеры WhatsApp* и Telegram под видом приложений госорганизаций или банков, что позволяло без участия законных владельцев обналичивать в банкоматах их средства. Правоохранителями было заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
В Москве ликвидировали узел связи телефонных мошенников
15 апреля, 09:28
 
ПроисшествияРоссияМоскваИрина ВолкЛаборатория Касперского
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала