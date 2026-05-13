Дело экс-полицейского о взятках от сотрудников Baza не поступало в суд

КРАСНОЯРСК, 13 мая - РИА Новости. Уголовное дело в отношении бывшего полицейского Сергея Ковалева о получении взяток от сотрудников издания Baza не поступало в Центральный районный суд города Красноярска, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службы судов Красноярского края.

"На данный момент ничего об этом деле сказать не могу, так как оно не поступило в суд", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос РИА Новости о поступлении материалов дела Ковалева в Центральный районный суд города.