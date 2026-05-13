Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве не исключают подготовки Западом "кровавой инсценировки" на Украине.
- Представители НАТО провели три встречи с режиссерами, сценаристами и продюсерами, работающими в киноиндустрии.
- Российский дипломат упомянула три проекта, которые находятся в разработке у альянса, и выразила опасения, что это может быть связано с подготовкой новой провокации, подобной событиям в Буче.
ВЕНА, 13 мая — РИА Новости. Запад может устроить очередную кровавую инсценировку на Украине, заявила глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
Она отметила, что Москва обратила внимание на информацию, согласно которой накануне представители НАТО провели три встречи с режиссерами, сценаристами и продюсерами, работающими в киноиндустрии в Брюсселе, Лос-Анджелесе и Париже. В следующем месяце планируется встреча с членами Британской гильдии сценаристов.
«
"В письме, которое получили приглашенные на эти мероприятия, говорится о трех проектах, которые уже находятся в разработке. Может быть, государства НАТО вновь готовятся к очередной кровавой инсценировке? Например, в стиле срежиссированной в апреле 2022 года постановки в Буче", — сказала Жданова на 1136-м заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
По ее данным, туда продолжают съезжаться западные "политические паломники", делая вид, что не замечают объективных нестыковок в продвигаемой ими и украинцами версии резни, якобы устроенной Россией.
Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, свидетели инсценировки в Буче стоят украинскому руководству "поперек горла", поэтому оно продолжает от них избавляться. И киевский режим, и Европа знают, что там произошло на самом деле, и скрывают это.
В апреле 2022-го Киев опубликовал фото- и видеоматериалы, которые якобы свидетельствуют о преступлениях российских военных в поселке Буча Киевской области. Минобороны назвало это очередной провокацией украинского режима, отметив, что все подразделения полностью вышли оттуда еще 30 марта. Пока населенный пункт находился под контролем России, ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий, подчеркнули в ведомстве.