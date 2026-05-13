Росконгресс спрогнозировал дефицит двух ключевых продтоваров в мире

Краткий пересказ от РИА ИИ Ситуация вокруг Ирана и рост цен на газ могут привести к подорожанию кукурузы и пшеницы на мировом рынке.

Из-за высокой зависимости азотных удобрений, цены на которые растут вслед за ценами на энергоносители, фермеры могут сократить посевные площади под кукурузу и пшеницу, что создает риск дефицита этих культур.

Соя может подешеветь из-за избыточного предложения на рынке, так как для ее выращивания потребность в азотных удобрениях почти нулевая.

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Ситуация вокруг Ирана и рост цен на газ выльются в подорожание ключевых для мирового рынка продовольственных товаров — кукурузы и пшеницы, говорится в докладе Росконгресса "Рынок удобрений: как геополитика меняет логистику и цены", с которым ознакомилось РИА Новости.

По словам авторов, рынок удобрений и сельское хозяйство находятся в уникальной зависимости от нефтегазовых и военно-политических кризисов: природный газ служит основным сырьем для азотных удобрений, а логистика и платежи в этом секторе крайне чувствительны к санкциям и блокировкам.

"Наиболее высокие риски, связанные с войной в Иране и перекрытием Ормуза, угрожают азотным удобрениям. Фермеры по всему миру в финансовом стрессе, и уже идет процесс сокращения посевных площадей под пшеницу и кукурузу, существует риск дефицита и роста цен на них", — говорится в документе.

Эксперты проанализировали потребность в азотных удобрениях и, соответственно, зависимость от цен на них для четырех основных сельскохозяйственных культур: пшеницы, кукурузы, риса и сои.

"Согласно данным The International Food Policy Research Institute (IFPRI) и Всемирного банка , особенно чувствительны культуры с высокой азотоемкостью, прежде всего кукуруза и пшеница", — уточняют авторы.

При этом для сои потребность в азотных удобрениях почти нулевая — эта культура биологически фиксирует азот из природной среды.

"Когда азот слишком дорог, фермеры частично уходят из кукурузы в сою или другие менее азотоемкие культуры. Это не просто микроэкономическая адаптация — на макроуровне это меняет баланс мировых товарных рынков: кукуруза может недополучить площадь, соя — получить ее в избытке, а дальше меняются цены на корма, мясо, растительные масла и биотопливо", — объясняется в докладе.

При этом, отмечают эксперты, рост цен на энергоносители проявляется на рынке продовольствия не сразу, а со значительным временным лагом.

"В отличие от нефти, где рыночная реакция может быть почти мгновенной, в продовольствии эффект часто проявляется через сезон. Энергетический шок сегодня может сначала поднять цены на удобрения, затем изменить закупочную стратегию перед посевной, а уже потом, через месяцы, проявиться в урожае и экспортных балансах", — пишут они.