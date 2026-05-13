Дания не допускает знакомства граждан с российской культурой, заявил посол

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Власти Дании пытаются не допустить знакомства датчан с культурой России, заявил посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин, комментируя высказывания датских политиков и чиновников против участия России в Венецианской биеннале.

"Их (датских политиков и чиновников - ред.) страшит истинное предназначение культуры, которая на протяжении всей истории человечества служила сближению народов и содействовала их взаимопониманию… Сегодня в Дании решается прямо противоположная задача - не допустить знакомства датчан с современной Россией , многообразием ее культуры и творческой мысли", - сказал Барбин изданию Altinget . Текст комментария размещен в Telegram-канале дипмиссии.

По словам посла, в противном случае будут "рушиться многочисленные антироссийские стереотипы", а датским властям будет "кратно сложнее управлять датским общественным мнением при помощи вымышленной российской угрозы".

Конфликт вокруг участия России в Биеннале современного искусства вспыхнул после того, как минкультуры Италии заявило, что руководство международной выставки самостоятельно приняло решение о возобновлении участия России. На фоне полемики жюри исключило Россию и Израиль из списка претендентов на награды.