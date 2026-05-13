16:34 13.05.2026
В Челябинске членов хакерской группировки приговорили к условным срокам

Суд Челябинска оштрафовал членов хакерской группировки на 10 миллионов рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Челябинске члены хакерской группировки приговорены к условным срокам и штрафу в 10 миллионов рублей.
  • Организатор и администратор информационного ресурса продавали вредоносные компьютерные программы через Telegram-канал.
  • Фигуранты признали вину и содействовали следствию, что повлияло на вынесение условных сроков.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Суды Челябинска приговорили к условным срокам и штрафу в 10 миллионов рублей членов хакерской группировки, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ России.
По данным ведомства, вступили в силу приговоры Калининского и Ленинского районных судов Челябинска в отношении двух фигурантов по делу создания, использования и распространения вредоносных компьютерных программ на территории России и других государств.
"Сотрудниками УФСБ России по Челябинской области в результате активных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что организатор и администратор информационного ресурса осуществляли через Telegram-канал продажу вредоносных компьютерных программ, предназначенных для несанкционированного доступа к бесконтактным банковским картам, аккаунтам платежных систем. Задокументирован факт реализации указанного программного обеспечения за 70 тысяч долларов США", – рассказали в пресс-службе УФСБ.
В ведомстве пояснили, что фигуранты признали вину и содействовали следствию, с учетом этого суд и вынес им такие сроки. Судя по санкции статьи, максимально им грозило семь лет лишения свободы.
"Администратор приговорен к ограничению свободы условно на три года, организатор – к лишению свободы условно на полтора года с испытательным сроком на три года и взысканию денежных средств в размере 10 миллионов рублей в доход государства", – заключили в управлении.
