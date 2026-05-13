В Челябинске членов хакерской группировки приговорили к условным срокам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Суды Челябинска приговорили к условным срокам и штрафу в 10 миллионов рублей членов хакерской группировки, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ России.

По данным ведомства, вступили в силу приговоры Калининского и Ленинского районных судов Челябинска в отношении двух фигурантов по делу создания, использования и распространения вредоносных компьютерных программ на территории России и других государств.

"Сотрудниками УФСБ России по Челябинской области в результате активных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что организатор и администратор информационного ресурса осуществляли через Telegram-канал продажу вредоносных компьютерных программ, предназначенных для несанкционированного доступа к бесконтактным банковским картам, аккаунтам платежных систем. Задокументирован факт реализации указанного программного обеспечения за 70 тысяч долларов США", – рассказали в пресс-службе УФСБ.

В ведомстве пояснили, что фигуранты признали вину и содействовали следствию, с учетом этого суд и вынес им такие сроки. Судя по санкции статьи, максимально им грозило семь лет лишения свободы.