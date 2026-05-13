Два человека пострадали при пожаре на нефтепроводе под Уфой

УФА, 13 мая — РИА Новости. Два человека получили ожоги при пожаре на линейной производственно-диспетчерской станции под Уфой, сообщил башкирский главк МЧС.
"По предварительным данным, два человека получили ожоги", — говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
Обоих пострадавших отправили в больницу, добавили в главке.
Пожар на линейной производственно-диспетчерской станции магистрального нефтепровода в районе села Нурлино Уфимского района произошел из-за нарушения технологического процесса. Резервуар вывели из эксплуатации.
На месте работают 46 пожарных и 15 единиц техники.