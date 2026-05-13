Рейтинг@Mail.ru
Два человека пострадали при пожаре на нефтепроводе под Уфой - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:06 13.05.2026 (обновлено: 11:30 13.05.2026)
Два человека пострадали при пожаре на нефтепроводе под Уфой

МЧС: 2 человека пострадали при пожаре на производственно-диспетчерской под Уфой

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два человека получили ожоги при возгорании на линейной производственно-диспетчерской станции под Уфой.
  • Пожар произошел в районе села Нурлино Уфимского района из-за нарушения технологического процесса.
  • В тушении участвуют 46 человек и 15 единиц техники.
УФА, 13 мая — РИА Новости. Два человека получили ожоги при пожаре на линейной производственно-диспетчерской станции под Уфой, сообщил башкирский главк МЧС.
«

"По предварительным данным, два человека получили ожоги", — говорится в канале ведомства на платформе "Макс".

Обоих пострадавших отправили в больницу, добавили в главке.
Пожар на линейной производственно-диспетчерской станции магистрального нефтепровода в районе села Нурлино Уфимского района произошел из-за нарушения технологического процесса. Резервуар вывели из эксплуатации.
На месте работают 46 пожарных и 15 единиц техники.
Пожар на востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Стала известна предварительная причина пожара на востоке Москвы
Вчера, 08:56
 
ПроисшествияУфаУфимский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала