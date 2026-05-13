19:30 13.05.2026 (обновлено: 19:33 13.05.2026)
Губернатор Брянской области Богомаз ушел в отставку

Путин принял отставку губернатора Богомаза по собственному желанию

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Губернатор Брянской области Александр Богомаз на ПМЭФ-2025
Губернатор Брянской области Александр Богомаз на ПМЭФ-2025. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Брянской области Александра Богомаза по собственному желанию, сообщает Кремль.
"В связи с заявлением Губернатора Брянской области Богомаза А. В. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 27 и пунктом 2 части 1 статьи 28 Федерального закона от 21 декабря 2021 г. Nº 414-Ф3 "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" постановляю: принять отставку Губернатора Брянской области Богомаза А. В. по собственному желанию", - говорится в сообщении.
