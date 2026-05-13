Летевший из Дубая россиянин прятал в джинсах 330 бриллиантов

Краткий пересказ от РИА ИИ Россиянин пытался провезти в кармане джинсов 330 бриллиантов, приобретенных в Дубае.

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Суд в Подмосковье оштрафовал россиянина и постановил конфисковать у него бриллианты, которые тот пытался тайно провезти в кармане джинсов, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"(Мужчина. — Прим. ред.) принял решение не заявлять об их наличии и незаконно ввезти на таможенную территорию, сокрыв их в кармане джинсов, надетых на нем", — говорится в материалах.

Как установил суд, россиянин купил в Дубае 330 ограненных природных и синтетических алмазов и ночным рейсом прилетел в Шереметьево . В зоне таможенного контроля он прошел через зеленый коридор, предназначенный для тех, кому нечего декларировать. Но у таможенников была оперативная информация, и мужчину остановили.

Инспектор обнаружил в его ручной клади восемь сертификатов Международного геммологического института, а во время личного досмотра мужчина сам вытащил из правого кармана джинсов четыре свертка с прозрачными вставками разных форм и размеров.

Экспертиза оценила стоимость камней в 4,7 миллиона рублей.

При этом мужчина знал порядок декларирования, поскольку при вылете из России он оформил в красном коридоре вывоз дорогого кольца-печатки с бриллиантом. На суде он объяснил, что не задекларировал бриллианты, так как вез их, чтобы сделать себе браслет. Вину он признал полностью.