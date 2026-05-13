07:32 13.05.2026 (обновлено: 12:22 13.05.2026)
Летевший из Дубая россиянин прятал в джинсах 330 бриллиантов

Бриллианты. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянин пытался провезти в кармане джинсов 330 бриллиантов, приобретенных в Дубае.
  • Суд в Подмосковье оштрафовал россиянина и постановил конфисковать партию незадекларированных бриллиантов.
  • Рыночная стоимость камней была оценена экспертизой в 4,7 миллиона рублей.
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Суд в Подмосковье оштрафовал россиянина и постановил конфисковать у него бриллианты, которые тот пытался тайно провезти в кармане джинсов, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"(Мужчина. — Прим. ред.) принял решение не заявлять об их наличии и незаконно ввезти на таможенную территорию, сокрыв их в кармане джинсов, надетых на нем", — говорится в материалах.
Как установил суд, россиянин купил в Дубае 330 ограненных природных и синтетических алмазов и ночным рейсом прилетел в Шереметьево. В зоне таможенного контроля он прошел через зеленый коридор, предназначенный для тех, кому нечего декларировать. Но у таможенников была оперативная информация, и мужчину остановили.
Инспектор обнаружил в его ручной клади восемь сертификатов Международного геммологического института, а во время личного досмотра мужчина сам вытащил из правого кармана джинсов четыре свертка с прозрачными вставками разных форм и размеров.
Экспертиза оценила стоимость камней в 4,7 миллиона рублей.
При этом мужчина знал порядок декларирования, поскольку при вылете из России он оформил в красном коридоре вывоз дорогого кольца-печатки с бриллиантом. На суде он объяснил, что не задекларировал бриллианты, так как вез их, чтобы сделать себе браслет. Вину он признал полностью.
Подсудимого оштрафовали на 150 тысяч рублей и конфисковали у него все 330 бриллиантов.
