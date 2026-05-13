За сутки две женщины погибли в Херсонской области от ударов БПЛА ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ За сутки в Херсонской области от ударов БПЛА ВСУ погибли две женщины.

В Алешках погибла 69-летняя женщина, в Голой Пристани — 49-летняя жительница.

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Жертвами ударов беспилотников в населенных пунктах Херсонской области за последние сутки стали две женщины, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"За прошедшие сутки в результате террористических атак киевского режима два мирных жителя погибли" , - сообщил Сальдо в своем канале на платформе "Макс"

Он уточнил, что в Алешках в результате сброса боеприпаса с БПЛА погибла 69-летняя женщина, в Голой Пристани удар беспилотника по жилому сектору унёс жизнь 49-летней жительницы.

Кроме того, по словам губернатора, в Великой Лепетихе при атаке БПЛА ранен мужчина 1980 года рождения, он госпитализирован в Нижнесерогозскую больницу.