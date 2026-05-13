В Ростове-на-Дону вблизи двух объектов нашли обломки БПЛА

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Обломки БПЛА обнаружили вблизи коммерческого и административного объектов в Ростове-на-Дону после отражения атаки беспилотников, повреждены бытовые коммуникации, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
В среду в 6.26 мск он сообщил об отражении атаки двух десятков БПЛА на Ростовскую область.
"Обломки БПЛА обнаружены вблизи двух объектов - коммерческого и административного - в Первомайском районе в Ростове... Повреждены бытовые коммуникации", - написал губернатор в канале на платформе "Макс".
Слюсарь отметил, что погибших и пострадавших нет, ракетная и беспилотная опасность в регионе сняты.
