В Ярославле обломок БПЛА попал в промобъект

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Обломок БПЛА попал в промышленный объект в Ярославле, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Сегодня под утро на подлете к Ярославлю силами ПВО и РЭБ отражена атака украинских БПЛА. Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание обломка сбитого БПЛА в промышленный объект Ярославля", - написал он в канале на платформе "Макс".
Евраев уточнил, что пострадавших нет, подразделения министерства обороны РФ и силовые ведомства продолжают работу по отражению атаки.