Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области отразили атаку двух десятков БПЛА - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:31 13.05.2026
В Ростовской области отразили атаку двух десятков БПЛА

ПВО отразила атаку двух десятков БПЛА в Ростовской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ведет огонь из зенитной установки ЗУ-23
Военнослужащий ведет огонь из зенитной установки ЗУ-23 - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ведет огонь из зенитной установки ЗУ-23. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ростовской области отражена атака двух десятков БПЛА.
  • Повреждения зафиксированы в хуторе Лихой Красносулинского района (кровля и остекление частного дома) и на установках ветроэлектростанции в Зимовниковском и Красносулинском районах.
  • Жертв нет, оперативные бригады работают на месте происшествий.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Отражена атака двух десятков БПЛА на Ростовскую область, есть повреждения, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Прямо сейчас продолжается воздушная атака на Ростовскую область. К текущему часу отражено два десятка БПЛА в городах Каменск-Шахтинский и Новошахтинск и еще в четырех районах области: Миллеровском, Чертковском, Каменском, Красносулинском. Жертв нет, но не обошлось без разрушений на земле", - написал он в канале на платформе "Макс".
Губернатор также сообщил, что в хуторе Лихой Красносулинского района повреждена кровля и остекление частного дома, пострадавших нет.
Уточняется, что в Зимовниковском и Красносулинском районах в результате падения обломков БПЛА повреждены установки ветроэлектростанции, возгораний нет. Произошла потеря расчетной мощности, оперативные бригады работают на месте происшествий.
Сотрудник спасательной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
В станице Тамань на Кубани обнаружили обломки БПЛА
Вчера, 06:29
 
Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьКрасносулинский районКаменск-ШахтинскийЮрий Слюсарь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала