В Ростовской области отразили атаку двух десятков БПЛА

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Отражена атака двух десятков БПЛА на Ростовскую область, есть повреждения, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Уточняется, что в Зимовниковском и Красносулинском районах в результате падения обломков БПЛА повреждены установки ветроэлектростанции, возгораний нет. Произошла потеря расчетной мощности, оперативные бригады работают на месте происшествий.