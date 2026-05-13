В станице Тамань на Кубани обнаружили обломки БПЛА

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Обнаружены обломки БПЛА в станице Тамань на Кубани по нескольким адресам, пострадал один человек, сообщает оперштаб Краснодарского края.

Как уточнили в ведомстве, по одному из адресов обломки беспилотника упали рядом с частным домовладением, в котором выбило стекла, по второму – на летнюю кухню, повреждено остекление и двери.