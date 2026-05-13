В станице Тамань на Кубани обнаружили обломки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В станице Тамань на Кубани обнаружены обломки БПЛА по нескольким адресам.
- Пострадал один человек, ему оказали медицинскую помощь на месте.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Обнаружены обломки БПЛА в станице Тамань на Кубани по нескольким адресам, пострадал один человек, сообщает оперштаб Краснодарского края.
"В станице Тамань по нескольким адресам обнаружили обломки БПЛА. Пострадал один человек, ему оказали необходимую медицинскую помощь на месте, без госпитализации", - говорится в Telegram-канале оперштаба.
Как уточнили в ведомстве, по одному из адресов обломки беспилотника упали рядом с частным домовладением, в котором выбило стекла, по второму – на летнюю кухню, повреждено остекление и двери.
В Чувашии объявили опасность атаки БПЛА
Вчера, 06:21