Украинский БПЛА попал в ангар под Херсоном и не разорвался.

ГЕНИЧЕСК, 13 мая - РИА Новости. Украинский ударный БПЛА, во время массированного налета на позиции ВС РФ в Херсонской области, попал в помещение, где ранее был проведен православный молебен, однако дрон не сдетонировал, что спасло жизни всем укрывшемся там военным, рассказал РИА Новости десантник группировки войск "Днепр" с позывным "Булат".

"У нас был случай на Херсонском направлении, к нам в инженерно-саперную роту приезжал батюшка. В наш ангар. Проводил молебен. После его уезда, через несколько дней, был налет FPV-дронов самолетного типа с зарядами от 80 до 150 килограмм. Услышали первый разрыв в соседнем ангаре, весь личный состав сбежался в коридор в нашей казарме. И услышали еще один звук, прилет и неразрыв", - сказал сапер с позывным "Булат".

По словам военного, никто из бойцов не понял, что именно случилось, но на утро они обнаружили украинский ударный БПЛА, прилетевший точно в их ангар. Дрон зацепился за ветки деревьев, застрял в них и не разорвался.

"Именно в том месте, где был наш личный состав… В том ангаре, где был проведен молебен, дрон не разорвался и личный состав не пострадал. Ни одного раненого, ни одного двухсотого", - подытожил десантник.

Военнослужащие подразделения продемонстрировали РИА Новости детали неразорвавшегося беспилотника. Он был обезврежен саперами и разобран. Состояние запчастей свидетельствует о том, что детонации действительно не было.