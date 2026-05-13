Рейтинг@Mail.ru
Украинский БПЛА попал в ангар под Херсоном и не разорвался - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:14 13.05.2026
Украинский БПЛА попал в ангар под Херсоном и не разорвался

БПЛА ВСУ попал в ангар под Херсоном, где ранее провели молебен, и не разорвался

© AP Photo / Yevhen TitovУкраинские военнослужащие запускают БПЛА
Украинские военнослужащие запускают БПЛА - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© AP Photo / Yevhen Titov
Украинские военнослужащие запускают БПЛА. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинский БПЛА попал в ангар под Херсоном и не разорвался.
  • В ангаре ранее был проведен православный молебен, и благодаря тому, что дрон не сдетонировал, никто из находившихся там военных не пострадал.
  • Детали неразорвавшегося беспилотника были продемонстрированы РИА Новости, и состояние запчастей свидетельствует о том, что детонации действительно не было.
ГЕНИЧЕСК, 13 мая - РИА Новости. Украинский ударный БПЛА, во время массированного налета на позиции ВС РФ в Херсонской области, попал в помещение, где ранее был проведен православный молебен, однако дрон не сдетонировал, что спасло жизни всем укрывшемся там военным, рассказал РИА Новости десантник группировки войск "Днепр" с позывным "Булат".
"У нас был случай на Херсонском направлении, к нам в инженерно-саперную роту приезжал батюшка. В наш ангар. Проводил молебен. После его уезда, через несколько дней, был налет FPV-дронов самолетного типа с зарядами от 80 до 150 килограмм. Услышали первый разрыв в соседнем ангаре, весь личный состав сбежался в коридор в нашей казарме. И услышали еще один звук, прилет и неразрыв", - сказал сапер с позывным "Булат".
ВСУ приходится менять тактику на Харьковском участке фронта из-за активности российских дронов - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
ВСУ меняют тактику на харьковском участке фронта из-за дронов ВС России
Вчера, 06:01
По словам военного, никто из бойцов не понял, что именно случилось, но на утро они обнаружили украинский ударный БПЛА, прилетевший точно в их ангар. Дрон зацепился за ветки деревьев, застрял в них и не разорвался.
"Именно в том месте, где был наш личный состав… В том ангаре, где был проведен молебен, дрон не разорвался и личный состав не пострадал. Ни одного раненого, ни одного двухсотого", - подытожил десантник.
Военнослужащие подразделения продемонстрировали РИА Новости детали неразорвавшегося беспилотника. Он был обезврежен саперами и разобран. Состояние запчастей свидетельствует о том, что детонации действительно не было.
"Такое можно назвать только чудом", - заключил собеседник агентства.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Морпехи уничтожили дорогостоящий дрон ВСУ в ДНР
Вчера, 03:27
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала