При атаке БПЛА на Кубань на предприятии пострадал один человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При атаке БПЛА на предприятие в Темрюкском районе Кубани пострадал один человек.
- На территории предприятия в поселке Волна загорелось оборудование.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Обломки БПЛА упали на территорию одного из предприятий в Темрюкском районе Кубани, пострадал один человек, загорелось оборудование, сообщает оперативный штаб региона.
"Обломки БПЛА упали на территории одного из предприятий в поселке Волна Темрюкского района", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, пострадал один человек, ему оказывают необходимую помощь.
Уточняется, что на территории предприятия загорелось оборудование, работают оперативные и специальные службы.
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
Вчера, 03:38