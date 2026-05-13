При атаке БПЛА на Кубань на предприятии пострадал один человек

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Обломки БПЛА упали на территорию одного из предприятий в Темрюкском районе Кубани, пострадал один человек, загорелось оборудование, сообщает оперативный штаб региона.

"Обломки БПЛА упали на территории одного из предприятий в поселке Волна Темрюкского района", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадал один человек, ему оказывают необходимую помощь.