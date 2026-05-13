Рейтинг@Mail.ru
При атаке БПЛА на Кубань на предприятии пострадал один человек - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:40 13.05.2026 (обновлено: 03:41 13.05.2026)
При атаке БПЛА на Кубань на предприятии пострадал один человек

При атаке БПЛА в Темрюкском районе на Кубани на предприятии пострадал человек

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При атаке БПЛА на предприятие в Темрюкском районе Кубани пострадал один человек.
  • На территории предприятия в поселке Волна загорелось оборудование.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Обломки БПЛА упали на территорию одного из предприятий в Темрюкском районе Кубани, пострадал один человек, загорелось оборудование, сообщает оперативный штаб региона.
"Обломки БПЛА упали на территории одного из предприятий в поселке Волна Темрюкского района", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, пострадал один человек, ему оказывают необходимую помощь.
Уточняется, что на территории предприятия загорелось оборудование, работают оперативные и специальные службы.
Военнослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23 - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
Вчера, 03:38
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияТемрюкский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала