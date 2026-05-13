Житель Ставрополья погиб при атаке ВСУ по Брянской области

БРЯНСК, 13 мая – РИА Новости. Мирный житель Ставропольского края погиб при ударе ВСУ по Суземскому району Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"ВСУ атаковали дроном-камикадзе село Старая Погощь Суземского района. В результате варварского удара, к сожалению, погиб мирный житель Ставропольского края. Родным погибшего – соболезнования", - написал глава региона.
Богомаз добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы