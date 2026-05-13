19:05 13.05.2026 (обновлено: 19:13 13.05.2026)
Житель Ставрополья погиб при атаке ВСУ по Брянской области

Богомаз: при ударе ВСУ по Брянской области погиб житель Ставрополья

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Суземском районе Брянской области погиб мирный житель при атаке ВСУ.
  • Атака была совершена дроном-камикадзе в селе Старая Погощь.
БРЯНСК, 13 мая – РИА Новости. Мирный житель Ставропольского края погиб при ударе ВСУ по Суземскому району Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"ВСУ атаковали дроном-камикадзе село Старая Погощь Суземского района. В результате варварского удара, к сожалению, погиб мирный житель Ставропольского края. Родным погибшего – соболезнования", - написал глава региона.
Богомаз добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьВооруженные силы УкраиныСтавропольский крайСуземский районАлександр Богомаз
 
 
