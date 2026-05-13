Связанное с Ираном судно с СУГ пересекло границу блокады США, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Судно, связанное с Ираном и наполненное сжиженным углеводородным газом (СУГ), пересекло границу блокады США.
- Судно Tara Gas загрузило иранский сжиженный углеводородный газ в начале мая и в настоящее время направляется в юго-восточном направлении по Аравийскому морю.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Судно, связанное с Ираном и наполненное сжиженным углеводородным газом (СУГ), во вторник вечером пересекло границу блокады США, пишет агентство Блумберг со ссылкой на данные отслеживания судов.
"Судно со сжиженным углеводородным газом, которое ранее перевозило иранские грузы, пересекло границу блокады, объявленной в прошлом месяце военно-морскими силами США", - говорится в сообщении агентства.
Согласно данным отслеживания судов, которые приводит Блумберг, во вторник вечером большое судно для перевозки сжиженных газов Tara Gas пересекло формальную границу США, протянувшуюся от Рас-эль-Хаада в Омане до ирано-пакистанской границы, и в настоящее время направляется в юго-восточном направлении по Аравийскому морю.
По оценке платформ слежения за передвижением судов Kpler и Vortexa, которую приводит агентство, для своего текущего рейса Tara Gas загрузило иранский сжиженный углеводородный газ в начале мая.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.