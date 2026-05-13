Балицкий рассказал об атаках дронов ВСУ на Запорожскую область

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За прошедшую неделю отражены атаки свыше 300 беспилотников ВСУ на Запорожскую область.
- Из стрелкового оружия уничтожено 26 беспилотников самолетного типа, один гексакоптер и 29 дронов-камикадзе.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости. Атаки свыше 300 беспилотников ВСУ на Запорожскую область отражены за неделю, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
«
"За прошедшую неделю военнослужащие Вооруженных сил и Росгвардии, сотрудники силовых ведомств отразили атаки свыше 300 беспилотников ВСУ на южном направлении Запорожской области", – написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
В частности, по его словам, огнем из стрелкового оружия уничтожено 26 беспилотников самолетного типа, один гексакоптер и 29 вражеских дронов-камикадзе, которые были направлены на гражданские объекты, подразделениями РЭБ обнаружено и подавлено свыше 260 вражеских FPV-дронов.
"Благодарю военнослужащих, которые несут свою службу круглосуточно. Мониторинг оперативной обстановки продолжается. Все службы работают в штатном режиме", – подчеркнул губернатор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18