ПВО ночью сбили 286 украинских беспилотников

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 286 украинских беспилотников над регионами России, Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 12 мая текущего года до 7.00 мск 13 мая текущего года дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 286 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.