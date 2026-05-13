ПВО ночью сбили 286 украинских беспилотников

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 286 украинских беспилотников над регионами России, Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 12 мая текущего года до 7.00 мск 13 мая текущего года дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 286 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Ярославской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской, Астраханской областями, Краснодарским краем, Калмыкией, Крымом и над Азовским и Черным морями.
