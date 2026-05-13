В Белгородской области восстановили движение после схода вагонов

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Движение на перегоне в Белгородской области, где с путей сошел электропоезд, восстановлено, поезда курсируют в штатном режиме, сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).

Ранее сообщалось о том, что электропоезд, следовавший по маршруту "Разумное - Томаровка", сошел с рельсов - предварительно, из-за отсутствия около двух метров железнодорожного полотна, причиной чему могла стать детонация взрывного устройства. Машинист был вынужден применить экстренное торможение. В электричке находились 15 человек, одна женщина получила травмы и была госпитализирована. Как информировали в ЮВЖД, движение на участке было временно приостановлено.