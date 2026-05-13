"Сан-Антонио" обыграл "Миннесоту" в матче плей-офф НБА

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. "Сан-Антонио Сперс" обыграл "Миннесоту Тимбервулвз" в пятом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Сан-Антонио завершилась победой хозяев со счетом 126:97 (34:30, 25:17, 32:26, 35:24). Самым результативным игроком матча стал форвард "Сперс" Виктор Вембаньяма, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 17 подборов. Аналогичным достижением отметился его одноклубник Дилан Харпер (12 очков, 10 подборов). У "Миннесоты" больше всех очков набрал Энтони Эдвардс (20), также дабл-дабл на свой счет записал Джулиус Рэндл (17 очков, 10 подборов).
Счет в серии до четырех побед стал 3:2 в пользу "Сан-Антонио". Следующая игра пройдет в Миннеаполисе в пятницу.