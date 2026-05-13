«Авито» ввело систему платного возврата для некоторых клиентов.

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. "Авито" изменило правило возврата товаров, добавив механизм платного возврата для пользователей с низким процентом выкупа заказов, сообщили агентству "Авито" изменило правило возврата товаров, добавив механизм платного возврата для пользователей с низким процентом выкупа заказов, сообщили агентству РБК в пресс-службе компании.

Издание пишет, что новый механизм затронет клиентов, у которых процент выкупа за последние полгода составляет менее 60% и которые регулярно не забирают товары из доставки. Согласно подсчетам компании, нововведения не коснутся 98% пользователей платформы.

Уточняется, что клиенты будут заранее видеть стоимость возможного возврата, она будет определяться в зависимости от габаритов товара, его категории, службы доставки и расстояния. Запуск механизма позволит оценить его влияние на баланс между удобством покупателей и интересами продавцов, отмечается в публикации.