Пять коммерческих объектов на юге Москвы выставили на открытый аукцион

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Пять нежилых помещений площадью от 54,7 до 169,1 квадратного метра в районе Царицыно выставили на торги, рассказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Объекты расположены по адресам: Ереванская улица, дом 4, корпус 2 и дом 6, корпус 2. Они находятся на первых этажах и имеют отдельные входы.

Руководитель департамента добавил, что подобные помещения предприниматели могут подобрать на инвестиционном портале Москвы.

"Сейчас на открытые аукционы выставили пять нежилых помещений площадью от 54,7 до 169,1 квадратного метра в районе Царицыно. Они расположены в современном жилом комплексе на Ереванской улице рядом с социальными объектами и районным центром "Место встречи Эльбрус". Помещения свободного назначения подойдут для организации коворкингов, библиотек, точек общественного питания, залов для йоги и фитнеса", — приводит слова Пуртова пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

Заявки на участие можно подать до 25 мая, а торги состоятся 1 июня на электронной площадке "Росэлторг". Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает инвестиционный портал Москвы. В разделе "Торги Москвы" есть вся необходимая информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма продажи.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта города Москвы "Цифровое государственное управление".