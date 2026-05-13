18:41 13.05.2026 (обновлено: 18:47 13.05.2026)
В Белгородской области умер мужчина, получивший ранения при атаке ВСУ

© РИА Новости / Владимир Корнев
Вид на город Белгород. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Мужчина, получивший в среду тяжелые ранения в результате атаки дрона ВСУ в селе Бессоновка Белгородской области, скончался в больнице, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В среду глава региона информировал, что в результате атак дронов ВСУ на Белгородский округ ранены четыре мирных жителя. Один из пострадавших в тяжелом состоянии, у него множественные осколочные ранения головы, шеи, спины и рук.
"В областной клинической больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения при атаке дрона сегодня днем в селе Бессоновка Белгородского округа. Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось - ранения оказались несовместимы с жизнью", - написал Гладков в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор выразил соболезнования всем родным и близким погибшего.
Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков
 
 
