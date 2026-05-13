Мужчина получил ранения при атаке ВСУ в Курской области - РИА Новости, 13.05.2026
18:18 13.05.2026
Мужчина получил ранения при атаке ВСУ в Курской области

Хинштейн: при атаке ВСУ на дороге Рыльск-Льгов ранен мужчина

CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)Вид на Курск
Вид на Курск. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина получил множественные осколочные ранения в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль на дороге Рыльск — Льгов в Курской области.
  • Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, ему оказана вся необходимая помощь.
КУРСК, 13 мая - РИА Новости. Мужчина получил ранения головы, груди, рук и ног в результате атаки дрона ВСУ по автомобилю на дороге Рыльск-Льгов в Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Подлые удары ВСУ продолжаются. На автодороге Рыльск-Льгов противник атаковал движущийся автомобиль. В результате удара ранен 59-летний мирный житель. У него множественные осколочные ранения головы, груди, таза, рук и ног", - сообщил Хинштейн на платформе "Макс".
Он добавил, что мужчину доставили в медучреждение, ему оказана вся необходимая помощь.
ПроисшествияКурская областьАлександр Хинштейн
 
 
