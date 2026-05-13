В Испании призвали ЕС создать собственную армию

00:26 13.05.2026
Глава МИД Испании Альбарес призвал ЕС создать собственную армию

Флаги Европейского союза перед зданием штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Евросоюз должен создать собственный военный потенциал.
  • По словам министра, кризис вокруг Ирана стал для Европы определяющим моментом в вопросе стратегической автономии.
  • Альбарес подчеркнул, что укрепление европейской обороны не следует рассматривать как попытку ослабить НАТО.
МАДРИД, 12 мая - РИА Новости. Евросоюз должен создать собственный военный потенциал, заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.
"Мы не можем просыпаться каждое утро, задаваясь вопросом, что США сделают дальше… Нам нужна армия, общий оборонный потенциал", - сказал он в интервью изданию Politico.
По словам министра, кризис вокруг Ирана стал для Европы определяющим моментом в вопросе стратегической автономии. Альбарес подчеркнул, что ЕС должен освободиться от зависимости, чтобы не подвергаться давлению - через пошлины, военные угрозы или последствия чужих решений.
Министр подчеркнул, что укрепление европейской обороны не следует рассматривать как попытку ослабить НАТО. Он считает, что США на протяжении многих лет усиливали собственную армию, однако это не воспринималось как угроза Североатлантическому альянсу.
При этом глава испанского МИД подчеркнул, что Мадрид по-прежнему считает США историческим союзником Европы. Однако, по его словам, европейцам необходимо учитывать, что администрация президента США Дональда Трампа по-новому смотрит на трансатлантические отношения.
Ранее британская газета Telegraph писала, что Испания выступила за создание армии ЕС на фоне сомнений в том, что возглавляемый США блок НАТО сможет предоставить гарантии безопасности странам Европы.
