В Испании призвали ЕС создать собственную армию

МАДРИД, 12 мая - РИА Новости. Евросоюз должен создать собственный военный потенциал, заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.
Министр подчеркнул, что укрепление европейской обороны не следует рассматривать как попытку ослабить НАТО. Он считает, что США на протяжении многих лет усиливали собственную армию, однако это не воспринималось как угроза Североатлантическому альянсу.
При этом глава испанского МИД подчеркнул, что Мадрид по-прежнему считает США историческим союзником Европы. Однако, по его словам, европейцам необходимо учитывать, что администрация президента США Дональда Трампа по-новому смотрит на трансатлантические отношения.
Ранее британская газета Telegraph писала, что Испания выступила за создание армии ЕС на фоне сомнений в том, что возглавляемый США блок НАТО сможет предоставить гарантии безопасности странам Европы.