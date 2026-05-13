Экс-зампреду правительства Бурятии, обвиняемому в хищении, продлили арест

07:12 13.05.2026 (обновлено: 07:21 13.05.2026)
Экс-зампреду правительства Бурятии Луковникову продлили арест до 17 июля

Евгений Луковников. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Советский районный суд Улан-Удэ продлил арест экс-зампреду правительства Бурятии Евгению Луковникову.
  • Евгений Луковников обвиняется в хищении 98 миллионов рублей при строительстве моста в Улан-Удэ.
  • Суд посчитал, что, находясь под более мягкой мерой пресечения, обвиняемый может скрыться от органов следствия и суда, угрожать свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, другим путем воспрепятстовать производству по уголовному делу.
УЛАН-УДЭ, 13 мая - РИА Новости. Советский районный суд Улан-Удэ продлил арест экс-зампреду правительства Бурятии Евгению Луковникову, обвиняемому в хищении 98 миллионов рублей при строительстве моста в Улан-Удэ, до 17 июля 2026 года, сообщила пресс-служба суда.
"Советским районным судом города Улан-Удэ по ходатайству следователя продлена мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении Луковникова на срок предварительного следствия до 17 июля 2026 года", - говорится в сообщении.
Суд посчитал, что, находясь под более мягкой мерой пресечения, обвиняемый может скрыться от органов следствия и суда, угрожать свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, другим путем воспрепятстовать производству по уголовному делу, добавили в пресс-службе. Постановление не вступило в законную силу.
В марте Цыденов заявлял, что в Москве задержали его бывшего заместителя Луковникова. Фигуранта арестовали до 17 мая по обвинению в мошенничестве на 98 миллионов рублей при строительстве третьего моста в Улан-Удэ. Также на два месяца была арестована Светлана Михайлова - гендиректор ООО "ПромГражданПроект", проектировавшего мост через Уду.
В 2018-2024 годах Луковников на должности зампреда правительства Бурятии координировал работу республиканских министерства строительства и модернизации ЖКХ, министерства транспорта, энергетики и дорожного хозяйства, а также других ведомств. В январе 2024 года он покинул должность по состоянию здоровья, при этом уже в сентябре того же года депутаты народного хурала одобрили его возвращение на свой пост. В июне 2025 года Луковников сообщил, что снова уходит с должности зампреда правительства Бурятии из-за проблем со здоровьем.
