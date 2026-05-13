Экс-зампреду правительства Бурятии, обвиняемому в хищении, продлили арест

Советский районный суд Улан-Удэ продлил арест экс-зампреду правительства Бурятии Евгению Луковникову.

Евгений Луковников обвиняется в хищении 98 миллионов рублей при строительстве моста в Улан-Удэ.

УЛАН-УДЭ, 13 мая - РИА Новости. Советский районный суд Улан-Удэ продлил арест экс-зампреду правительства Бурятии Евгению Луковникову, обвиняемому в хищении 98 миллионов рублей при строительстве моста в Улан-Удэ, до 17 июля 2026 года, сообщила пресс-служба суда.

"Советским районным судом города Улан-Удэ по ходатайству следователя продлена мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении Луковникова на срок предварительного следствия до 17 июля 2026 года", - говорится в сообщении.

Суд посчитал, что, находясь под более мягкой мерой пресечения, обвиняемый может скрыться от органов следствия и суда, угрожать свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, другим путем воспрепятстовать производству по уголовному делу, добавили в пресс-службе. Постановление не вступило в законную силу.

В марте Цыденов заявлял, что в Москве задержали его бывшего заместителя Луковникова. Фигуранта арестовали до 17 мая по обвинению в мошенничестве на 98 миллионов рублей при строительстве третьего моста в Улан-Удэ. Также на два месяца была арестована Светлана Михайлова - гендиректор ООО "ПромГражданПроект", проектировавшего мост через Уду.