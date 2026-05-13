В США хотят запретить ввоз из Китая и России машин с выходом в интернет

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Американские конгрессмены представили двухпартийный законопроект, который предусматривает запрет на ввоз в США автомобилей с подключением к интернету из Китая и России с 2027 года.

"С 1 января 2027 года включительно ввоз, производство, продажа, перепродажа или вывод в продажу между штатами в Соединенных Штатах транспортных средств с подключением к интернету запрещается", - говорится в тексте документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

В описании таких транспортных средств говорится, что к ним относятся любые автомобили, которые оснащены фактически любым видом связи с внешними сетями: через мобильную, спутниковую или другие беспроводные виды связи.

Авторы документа – представители так называемого "автомобильного штата" Мичиган

"Вывод на рынок автомобилей и комплектующих, контролируемых иностранными соперниками, угрожают безопасности экономики Соединенных Штатов, конкурентоспособности промышленности и технологическому лидерству", - отмечают они в преамбуле.

Россия, КНДР и В документе перечислены страны, на которые предлагается распространить действие закона: Китай Иран . Правда, основное внимание уделено Китаю.

"Несмотря на наличие самого крупного рынка в мире, Китайская Народная Республика экспортирует около 8 миллионов автомобилей в год, примерно в два раза больше любой другой страны. Это демонстрирует масштаб того, как автомобили и комплектующие, подконтрольные иностранному сопернику, могут попадать на мировые рынки, включая Соединенные Штаты", - говорится в законопроекте.

Машины с сетевым подключением, по мнению авторов, собирают и передают "большие объемы конфиденциальных данных", таких как местоположение и личные данные. Доступ иностранных игроков к этим данным, а также их системы автономной езды, по мнению конгрессменов, несут в себе угрозы вплоть до шпионажа и срыва работы объектов критической инфраструктуры.