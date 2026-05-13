В США хотят запретить ввоз из Китая и России машин с выходом в интернет - РИА Новости, 13.05.2026
12:17 13.05.2026
В США хотят запретить ввоз из Китая и России машин с выходом в интернет

Разгрузка автомобиля JAC, прибывшего грузовым судном из Китая
Разгрузка автомобиля JAC, прибывшего грузовым судном из Китая. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американские конгрессмены представили законопроект о запрете на ввоз в США автомобилей с подключением к интернету из Китая, России, КНДР и Ирана с 2027 года.
  • Авторы законопроекта считают, что машины с сетевым подключением собирают и передают большие объемы конфиденциальных данных, доступ к которым может представлять угрозу безопасности.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Американские конгрессмены представили двухпартийный законопроект, который предусматривает запрет на ввоз в США автомобилей с подключением к интернету из Китая и России с 2027 года.
"С 1 января 2027 года включительно ввоз, производство, продажа, перепродажа или вывод в продажу между штатами в Соединенных Штатах транспортных средств с подключением к интернету запрещается", - говорится в тексте документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
В описании таких транспортных средств говорится, что к ним относятся любые автомобили, которые оснащены фактически любым видом связи с внешними сетями: через мобильную, спутниковую или другие беспроводные виды связи.
Авторы документа – представители так называемого "автомобильного штата" Мичиган.
"Вывод на рынок автомобилей и комплектующих, контролируемых иностранными соперниками, угрожают безопасности экономики Соединенных Штатов, конкурентоспособности промышленности и технологическому лидерству", - отмечают они в преамбуле.
В документе перечислены страны, на которые предлагается распространить действие закона: Китай, Россия, КНДР и Иран. Правда, основное внимание уделено Китаю.
"Несмотря на наличие самого крупного рынка в мире, Китайская Народная Республика экспортирует около 8 миллионов автомобилей в год, примерно в два раза больше любой другой страны. Это демонстрирует масштаб того, как автомобили и комплектующие, подконтрольные иностранному сопернику, могут попадать на мировые рынки, включая Соединенные Штаты", - говорится в законопроекте.
Машины с сетевым подключением, по мнению авторов, собирают и передают "большие объемы конфиденциальных данных", таких как местоположение и личные данные. Доступ иностранных игроков к этим данным, а также их системы автономной езды, по мнению конгрессменов, несут в себе угрозы вплоть до шпионажа и срыва работы объектов критической инфраструктуры.
Согласно информации на сайте американского конгресса, законопроект пока был направлен на рассмотрение комитета по торговле, науке и транспорту.
