Врач рассказала, как отличить простуду от аллергии

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Простуда часто сопровождается температурой и болью в горле в отличие от аллергии, при которой появляется зуд в носу и глазах, а также чихание, рассказал порталу NEWS.ru эксперт лаборатории "Гемотест" Ольга Уланкина.
"При ОРВИ чаще наблюдаются повышение температуры тела, першение в горле. Выделения из носа день ото дня меняют характер: сначала они прозрачные, затем становятся густыми, бело-желтыми", - сказала она порталу NEWS.ru.
Уланкина пояснила, что аллергия обычно проявляется иначе: температура тела не повышается, но появляется выраженный зуд в носу и глазах, многократное приступообразное чихание. Симптомы обычно усиливаются на улице или при контакте с аллергеном, например, при выезде на природу. Длиться они могут неделями.
Врач отметила, что в умеренных климатических зонах эпидемический сезон длится с осени до весны, однако после зимы учащаются случаи заражения риновирусами. Это связано с тем, что в этот период люди чаще подвергаются переохлаждению из-за переменчивой погоды, а также снижаются защитные функции иммунной системы из-за накопленной усталости и недостатка витаминов.