Врач рассказала, как отличить простуду от аллергии

Уланкина пояснила, что аллергия обычно проявляется иначе: температура тела не повышается, но появляется выраженный зуд в носу и глазах, многократное приступообразное чихание. Симптомы обычно усиливаются на улице или при контакте с аллергеном, например, при выезде на природу. Длиться они могут неделями.

Врач отметила, что в умеренных климатических зонах эпидемический сезон длится с осени до весны, однако после зимы учащаются случаи заражения риновирусами. Это связано с тем, что в этот период люди чаще подвергаются переохлаждению из-за переменчивой погоды, а также снижаются защитные функции иммунной системы из-за накопленной усталости и недостатка витаминов.