Государственные музеи Подмосковья присоединились к акции "Ночь музеев"

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Государственные музеи Подмосковья присоединились к Всероссийской акции "Ночь музеев", она состоится 16 мая, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Тема "Ночи музеев" в этом году - "Родное". Она перекликается с проведением Года единства народов. России. В государственных музеях Подмосковья посетителей ждут экскурсии, тематические вечера, мастер-классы, интерактивы и другие мероприятия.

Так, в Коломенско-Зарайском музее-заповеднике в муниципальном округе Зарайск запланированы творческие мастерские "Кулинарная миниатюра", "Балерина Серебряного века" и "Девичья радость", лекции о родильных и венчальных обрядах в Рязанской губернии XIX века, о нумизматике, а также авторская лекция директора музея-заповедника Кирилла Кондратьева. Состоится интерактивная программа с элементами экскурсии "Следы невиданных существ". Будет работать интерактивная площадка "Быт стрельца XVII века". Для детей запланирован показ советских мультфильмов, для взрослых — музыкальная программа.

В музее-заповеднике Д. И. Менделеева и А. А. Блока в усадьбе Шахматово в городском округе Солнечногорск в рамках программы "Ночь музеев" пройдет мероприятие "Времена года". На тематических станциях, символизирующих четыре времени года, организуют сезонные игры, конкурсы и мастер-классы по изготовлению сувениров. Участники интерактивного квеста-путеводителя пройдут по территории усадьбы Шахматово с загадками о смене сезонов.

В усадьбе Боблово в городском округе Клин посетителей ждет интерактивная экскурсия "Неспиритический сеанс". На экскурсии при свечах гости узнают о взглядах Дмитрия Ивановича Менделеева на спиритизм. А в усадьбе Тараканово в библиотеке С. С. Лесневского пройдет моноспектакль "Экклезиаст".

В музее-заповеднике А. С. Пушкина в Одинцовском городском округе в "Ночь музеев" состоятся обзорные экскурсии по усадьбе Вяземы, концерты учащихся Большевяземской школы искусств и Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова, экскурсии при свечах по залам дворца и парку, авторская программа старшего научного сотрудника музея-заповедника Михаила Гладилина "Неспешные чтения под бельведером", а также экскурсии по ночному дворцу со спектаклем "Образы любви и вдохновения у А. С. Пушкина" в постановке московского театра "Красота истины".

Звенигородский музей-заповедник в Одинцовском городском округе проведет лекцию "Жизнь и быт на женской половине боярского терема в XVI–XVII веках", концерт "Музыка света", экскурсию по историческому центру города с посещением Малинового оврага "Звенигород в сумерках". В день акции с 17:30 до 19:30 посещение выставки "Звенигород от земли до неба" будет бесплатным.

Акция также пройдет в музее "Новый Иерусалим" (муниципальный округ Истра), в музее-заповеднике А.П. Чехова "Мелихово" (муниципальный округ Чехов) и в других музеях.