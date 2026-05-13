Агенты Киева признались в сборе данных о военных объектах на Кубани - РИА Новости, 13.05.2026
13:02 13.05.2026
Агенты Киева признались в сборе данных о военных объектах на Кубани

Задержанные ФСБ жители Новороссийска признались в сборе данных об объектах ВС РФ

Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
КРАСНОДАР, 13 мая - РИА Новости. Собиравшие данные о военных объектах на Кубани по заданию украинской террористической организации жители Новороссийска дали признательные показания, сообщили РИА Новости в УФСБ России по Краснодарскому краю.
В среду в УФСБ по Краснодарскому краю сообщили о задержании двух жителей Новороссийска, которые по заданию представителей украинской террористической организации собирали и передавали информацию о военных объектах региона. По указанию куратора фигуранты осуществили сбор и передачу информации в отношении одной из воинских частей региона, а также произвели фотосъемку военных объектов в бухте Новороссийска с указанием их координат, уточнили в УФСБ.
«
"Фигуранты дали признательные показания о своей противоправной деятельности по заданию террористической организации Украины", - заявили в ведомстве.
Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю в отношении злоумышленников возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК России ("Участие в деятельности террористической организации"). Фигуранты заключены под стражу.
НовороссийскРоссияКраснодарский крайПроисшествияФСБ
 
 
