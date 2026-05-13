Исследование: "Аэфролот" признан лучшим в решении сбойных ситуаций

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В 2025 году "Аэрофлот" признан пассажирами лучшим в решении сбойных ситуаций, следует из данных ежегодного голосования сайта FrequentFlyers.ru.

"Аэрофлот" выбрали 29,9% проголосовавших. Второе место занимает S7 (23,6%), третье — Utair (6,9%).

Лучшие авиакомпании на международных рейсах

На международных рейсах лидером остается "Аэрофлот" с 23,4% голосов. S7 Airlines на втором месте с 12%, Emirates — на третьем (10,6%). Turkish Airlines набрали 9,5%, Etihad — 6,6%, Qatar Airways — 5,9%.

Бортпитание

Лучшее бесплатное питание — "Аэрофлот" (45,3%), S7 Airlines (23,2%), "Россия" (10,7%). А вот в номинации за лучшее платное питание первой идет S7 Airlines (22,3%), "Аэрофлот" на втором месте (17%), высокий показатель у Utair (9,2%). Треть участников (31%) предпочли вариант "не покупаю платное бортпитание".

Лучшая бонусная программа

Впервые за три года "Аэрофлот" вышел на первое место: 45,3% против 39,4% у S7 Airlines. В 2023 и 2024 годах S7 стабильно опережали "Аэрофлот" — 51% против 48% и 47% против 42% соответственно. Если добавить голоса, отданные за "Россию" и "Победу", у которых общая бонусная программа с "Аэрофлотом", суммарный перевес становится еще значительнее.

Лучшая система развлечений

"Аэрофлот" снова первый с 54,6%, S7 Airlines — второй с 19,8%. Год назад расклад был похожим (51,2% и 26,6%), но тогда Smartavia занимала четвертое место с 3,7%. В этом году они опустились еще ниже — 2,7%. "Россия" и Utair поделили третье-четвертое места с одинаковым результатом 5,9%.

Согласно результатам исследования, в 2025 году "Аэрофлот" постепенно укрепляется в тех номинациях, где раньше лидировала S7. Предпочтение отдают "Аэрофлоту" те, кто проводит в самолетах по 50 и более сегментов в год.