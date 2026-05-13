Глава Адыгеи и ректор МГТУ обсудили подготовку кадров для экономики региона

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и ректор Майкопского государственного технологического университета (МГТУ) Саида Куижева обсудили развитие сотрудничества между региональными властями и вузом в сфере подготовки квалифицированных кадров для экономики, сообщила пресс-служба правительства республики.

Как подчеркнул на встрече Кумпилов, устойчивое развитие экономики республики напрямую зависит от того, насколько хорошо подготовлены специалисты для промышленности, сельского хозяйства, строительства, туризма и других отраслей.

Глава Адыгеи и ректор вуза обсудили, в частности, подготовку специалистов для системы здравоохранения. По словам Куижевой, ежегодно мединститут МГТУ выпускает более 360 специалистов. Обучение студентов строится с акцентом на современные медицинские технологии, клиническую практику и междисциплинарный подход. Список специальностей и число выпускников планируют расширять. Так, в 2025 году состоялся первый выпуск по специальностям "сестринское дело" и "лабораторная диагностика".

На встрече затронули и военную подготовку студентов без отрыва от обучения. В Военном учебном центре университета созданы условия для подготовки специалистов по беспилотным авиасистемам. Кумпилов отметил, что такие образовательные направления воспитывают дисциплину, ответственность и готовность выпускников решать государственные задачи. Он поблагодарил студентов-волонтеров МГТУ, которые помогают участникам СВО и их семьям.

Еще одной темой встречи стала подготовка кадров для АПК. Ядром, вокруг которого выстроена вертикаль научно-образовательного процесса в этой сфере, стал Адыгейский научно-исследовательский институт сельского хозяйства, который в 2022 году вошел в состав МГТУ. Важным направлением является и профориентация школьников. На сегодняшний день под патронатом МГТУ в республике функционирует 15 агроклассов.

Ректор МГТУ также рассказала об инициативах университета, направленных на укрепление связей с работодателями. Отдельное внимание было уделено вопросам целевого обучения, участию студентов в производственных проектах, расширению программ стажировок и внедрению новых форм взаимодействия с предприятиями. Как подчеркнул глава Адыгеи, образовательные программы необходимо подстраивать под современные требования рынка труда. По его словам, ключевая задача — готовить специалистов, которые обладают не только теорией, но и практическими навыками, востребованными в приоритетных отраслях экономики Адыгеи.