Рейтинг@Mail.ru
Глава Адыгеи и ректор МГТУ обсудили подготовку кадров для экономики региона - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Адыгея - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Адыгея
 
21:31 13.05.2026
Глава Адыгеи и ректор МГТУ обсудили подготовку кадров для экономики региона

Глава Адыгеи Кумпилов и ректор МГТУ Куижева обсудили задачи подготовки кадров

© Фото : пресс-служба правительства Республики АдыгеяГлава Республики Адыгея Мурат Кумпилов
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© Фото : пресс-служба правительства Республики Адыгея
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и ректор Майкопского государственного технологического университета (МГТУ) Саида Куижева обсудили развитие сотрудничества между региональными властями и вузом в сфере подготовки квалифицированных кадров для экономики, сообщила пресс-служба правительства республики.
Как подчеркнул на встрече Кумпилов, устойчивое развитие экономики республики напрямую зависит от того, насколько хорошо подготовлены специалисты для промышленности, сельского хозяйства, строительства, туризма и других отраслей.
Глава Адыгеи и ректор вуза обсудили, в частности, подготовку специалистов для системы здравоохранения. По словам Куижевой, ежегодно мединститут МГТУ выпускает более 360 специалистов. Обучение студентов строится с акцентом на современные медицинские технологии, клиническую практику и междисциплинарный подход. Список специальностей и число выпускников планируют расширять. Так, в 2025 году состоялся первый выпуск по специальностям "сестринское дело" и "лабораторная диагностика".
На встрече затронули и военную подготовку студентов без отрыва от обучения. В Военном учебном центре университета созданы условия для подготовки специалистов по беспилотным авиасистемам. Кумпилов отметил, что такие образовательные направления воспитывают дисциплину, ответственность и готовность выпускников решать государственные задачи. Он поблагодарил студентов-волонтеров МГТУ, которые помогают участникам СВО и их семьям.
Еще одной темой встречи стала подготовка кадров для АПК. Ядром, вокруг которого выстроена вертикаль научно-образовательного процесса в этой сфере, стал Адыгейский научно-исследовательский институт сельского хозяйства, который в 2022 году вошел в состав МГТУ. Важным направлением является и профориентация школьников. На сегодняшний день под патронатом МГТУ в республике функционирует 15 агроклассов.
Ректор МГТУ также рассказала об инициативах университета, направленных на укрепление связей с работодателями. Отдельное внимание было уделено вопросам целевого обучения, участию студентов в производственных проектах, расширению программ стажировок и внедрению новых форм взаимодействия с предприятиями. Как подчеркнул глава Адыгеи, образовательные программы необходимо подстраивать под современные требования рынка труда. По его словам, ключевая задача — готовить специалистов, которые обладают не только теорией, но и практическими навыками, востребованными в приоритетных отраслях экономики Адыгеи.
"Такая комплексная работа по подготовке кадров, охватывающая здравоохранение, агропромышленный сектор и другие стратегические направления, является важным условием устойчивого развития региона и укрепления его кадрового потенциала", — приводит пресс-служба слова Кумпилова.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Кумпилов: адыгейские бойцы привели в порядок мемориал Андрухаева
7 мая, 13:32
 
Республика АдыгеяМурат Кумпилов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала